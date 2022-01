Maroc: les appels à rouvrir les frontières se multiplient

Le centre marocain pour la citoyenneté a appelé le gouvernement à rouvrir les frontières, valorisant en même temps les efforts déployés afin d’endiguer la propagation du Covid-19.

Ledit centre appelle le gouvernement, en effet, à annuler certaines mesures liées au covid, comme la fermeture des frontières et l’interdiction des vols. Le centre souligne qu’il est nécessaire de coexister avec la pandémie par la prévention et la sensibilisation.

À ce propos, le membre du centre Rachid Sadik a déclaré à Le Site info que leur appel va dans le sens de la récente recommandation de l’Organisation mondiale de la santé, qui a également appelé à la suppression de cette mesure.

Notre interlocuteur ajoute que la décision a été prise pour éviter l’infiltration et la propagation du variant Omicron au Maroc. Ceci n’est donc plus nécessaire sachant que ledit variant constitue plus de 90% des contaminations au Maroc.

Sadiq souligne que les Marocains bloqués à l’étranger sont les premiers touchés par la fermeture des frontières, notant que de nombreux pays n’ont pas fermé leurs frontières. De leur côté, les membres du Comité scientifique jugent que cette mesure n’est plus nécessaire.

M.F.