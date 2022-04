Maroc: les appels à annuler définitivement le GMT+1 refont surface

A l’approche de la fin du mois de Ramadan et le retour à l’horaire GMT+1, une députée de la FGD a lancé un appel pour l’annulation dudit horaire, pour ses effet négatifs sur la santé des Marocains.

Dans une question écrite, Fatima Tamni a interpellé le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, au sujet de « l’horaire GMT+1 et ses répercussions négatives sur la santé et la qualité de vie des Marocains ».

La parlementaire a appelé le gouvernement à annuler définitivement l’heure supplémentaire, affirmant que les Marocains avaient exprimé leur refus depuis le début, compte tenu de ses répercussions négatives sur la santé et la vie des Marocains, en particulier les enfants, les étudiants, les parents et les femmes qui travaillent.

Et d’ajouter que « beaucoup d’études et d’enquêtes ont conclu qu’il existe un lien étroit entre ledit horaire et les troubles psychologiques et sociaux qui touchent les citoyens, étant donné que l’horloge biologique régule les heures de réveil et de sommeil, et que tout déséquilibre impacte négativement l’humeur, perturbant ainsi la qualité de vie ».

« Pourquoi cet horaire est passé de force d’un horaire estival à un horaire continu et permanent ? Pourquoi l’abandonnez-vous pendant le mois de Ramadan ? », s’est-elle demandée

M.F.