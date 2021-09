Maroc : l’école belge réagit au report de la rentrée scolaire

Après la décision, annoncée lundi, de reporter la rentrée scolaire au 1er octobre, les établissements scolaires belges au Maroc ont adressé une correspondance aux parents d’élèves.

«Nous avons tout d’abord tenu à assurer un fonctionnement normal de nos écoles aujourd’hui afin de ne pas prendre de court, enfants et parents. Nous avons ensuite entrepris de vérifier, auprès des autorités, dans quelle mesure cette décision s’appliquerait à nos établissements puisque ceux-ci ont effectué leur rentrée depuis le premier septembre. Il en ressort que la décision des autorités est ferme et s’applique à tous les établissements, y compris ceux en activité», explique-t-on.

Suite à cette décision, les écoles belges ont décidé de réaménager le calendrier scolaire afin de rattraper les trois semaines d’interruption.

«Ce nouveau calendrier, respectant le nombre de jours prévus d’enseignement et prenant en compte l’équilibre nécessaire entre périodes d’activités et de repos, vous sera communiqué prochainement et entrera en vigueur à la reprise», précise-t-on.

Et de conclure : «Nous imaginons que vous partager notre émotion à devoir interrompre notre activité après tous les efforts consentis pour préparer une rentrée aux meilleures conditions. Nous sommes conscients des difficultés que cela engendre dans l’organisation des familles, mais nous vous appelons à rester solidaire des efforts des autorités pour gérer au mieux ce contexte sanitaire inédit ».

H.M.