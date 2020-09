Maroc: le viol filmé d’un enfant de 10 ans circule sur la Toile

Une autre vidéo choquante montrant un acte de viol commis par une femme à l’encontre d’un mineur circule sur les réseaux sociaux depuis deux jours, suscitant la colère et l’incrédulité des internautes.

On ignore le lieu de tournage de cette vidéo qui montre clairement que c’est un cas de viol contre un enfant commis dans un appartement. Ce serait donc une personne proche du mineur qui exploite son innocence pour assouvir ses désirs en l’absence des parents de la victime.

Les violeurs et les pédophiles se trouvent décidément partout et aussi bien parmi les hommes que les femmes. Tandis que les cas de viol concernent majoritairement des hommes, des affaires de viol, dont l’auteure est une femme, aussi bien contre les adultes que contre les mineurs défraient souvent la chronique. Les psychologues affirment que les femmes peuvent également s’avérer violeuses et même pédophiles.

S.Z.