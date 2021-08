Maroc: le variant Delta n’épargne pas les enfants

Tayeb Hamdi, médecin chercheur en politiques et systèmes de santé, a déclaré que le mutant Delta peut toucher les enfants.

Dans son intervention sur la chaîne Medi1 TV, Tayeb Hamdi a expliqué que contrairement à la souche britannique, les enfants peuvent contracter le variant Delta et doivent donc être vaccinés.

En effet, le chercheur a indiqué que de plus en plus d’enfants développent des formes graves du covid et se retrouvent dans les salles de réanimation. Et d’ajouter que pour casser les chaînes de transmission du virus et réduire le risque d’émergence de nouveaux variants, les mesures barrières, la vaccination des adultes et des enfants sont primordiales, afin de réduire au maximum les réservoirs du virus qui maintiennent sa propagation.

S.L. (avec MAP)