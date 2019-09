Maroc: le SG du ministère de la Santé a été débarqué

A peine un an et demi après sa nomination, le secrétaire général du ministère de la Santé vient d’être démis de ses fonctions.

Ce limogeage du Pr Rachid Nejmi, membre du RNI, est en rapport avec la tentative de suicide d’ jeune femme qui s’était jetée de la fenêtre d’une chambre d’hôtel à Agadir, au mois d’août dernier.

Ladite chambre, pour rappel, était mitoyenne de celle occupée par le désormais ex-SG du département d’Anass Doukkali et la jeune femme était aussi fonctionnaire au sein du ministère de la Santé. Elle aurait été en compagnie du Pr Nejmi et aurait tenTé de se suicider de cette façon après une dispute avec lui.

Rachid Nejmi avait été entendu dans cette affaire, le 23 août dernier, mais il avait nié son implication. Et ce, alors que les chefs d’accusation qui avaient été retenus contre lui étaient “déclaration de fausse identité, allégations mensongères et non assistance à personne en danger”.

