Maroc: le secteur des mariages peine à sortir à la tête de l’eau

Le traiteur Fouad El Asmar a déclaré à Le Site info. que le secteur de l’événementiel au Maroc souffre encore des répercussions de la pandémie de la covid-19.

Le secteur n’a pas réussi a retrouver un second souffle et, de surcroît, de nombreux professionnels ont fait faillite, a déploré notre interlocuteur, du fait de n’avoir pas pu s’acquitter des dettes accumulées, concernant essentiellement le loyer et les taxes.

De même que de nombreux professionnels du secteur de l’événementiel (traiteurs, propriétaires des salles de fêtes, etc) ont subi de lourdes pertes à cause de la crise sanitaire. Par conséquent, leurs activités actuelles ne leur permettent que de s’acquitter des dettes et de rendre les arrhes aux personnes dont la prestation de service commandée n’a pu être satisfaite.

Tout en rappelant que les professionnels du secteur comptaient sur le gouvernement pour des subventions susceptibles de permettre un redémarrage des activités, Fouad El Asmar a expliqué que la célébration des fêtes et des mariages a rétréci comme une peau de chagrin pendant cette période de l’année, surtout que celle-ci coïncide avec l’approche imminente du mois sacré de Ramadan.

L.A.