Maroc: le Royaume-Uni met en garde contre les risques d’attentats terroristes

Le site officiel du gouvernement britannique a rendu public un communiqué du Foreign Office, le ministère des Affaires étrangères britannique, au sujet des menaces terroristes qui pèsent sur le Royaume.

Le ministère rappelle aux citoyens britanniques que deux touristes scandinaves ont été assassinées dans région d’Imlil, tout en précisant que les quatre auteurs de ce crime ont été arrêtés.

Le Forgein Office fait également savoir que les autorités marocaines procèdent régulièrement au démantèlement de plusieurs cellules terroristes dans tout le pays. Il avance que les attaques terroristes peuvent cibler des étrangers et cite comme exemple l’acte terroriste d’Argana en 2011 à Marrakech, qui a couté la vie à 17 personnes sur la place Jamaâ El Fna.

“Il est possible que des groupes opérants en Afrique du Nord, plus particulièrement en Mauritanie, en Libye, Au Sahel, et sans oublier Al Qaida au Maghreb Islamique, tentent de mener des attaques au Maroc. Soyez vigilants à chaque instant”, prévient le ministère des affaires étrangers du Royaume-Uni.

“Au même titre que les menaces d’attentats, les risques d’enlèvement et de prise d’otages sont également élevés dans les zones frontalières”, précise le communiqué. Et d’ajouter que “les personnes engagées dans les secteurs du tourisme, de l’aide humanitaire, les journalistes ou les hommes d’affaires, sont considérées comme des cibles légitimes”.

Toutefois, le Forgein Office ne décourage pas ses ressortissants de visiter le Maroc. Le ministère rappelle que les mesures de sécurité sont de plus en plus renforcés dans le Royaume, et qu’un grand nombre de britanniques se rendent au Maroc chaque année.

K.B.