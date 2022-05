Maroc: le retour à l’heure GMT+1 fait encore réagir

Le Maroc va repasser à l’heure GMT+1 le dimanche 08 mai à 02h00. Les citoyens marocains sont donc appelés à avancer de 60 minutes leurs horloges dimanche à 02h00.

Ce changement d’horaire a encore poussé plusieurs voix à s’élever, appelant à l’annulation définitive du GMT+1.

Fatima Tamni, la députée de la Fédération de gauche démocratique, avait adressé une question écrite au Parlement pour solliciter l’adoption définitive de l’heure GMT et pointé les répercussions négatives sur la santé et la qualité de vie des Marocains.

La députée avait ainsi appelé le gouvernement à annuler définitivement l’heure supplémentaire, affirmant que les Marocains avaient exprimé leur refus depuis le début, compte tenu de ses répercussions négatives sur la santé et la vie des Marocains, en particulier les enfants, les étudiants, les parents et les femmes qui travaillent.

Et d’ajouter que « beaucoup d’études et d’enquêtes ont conclu qu’il existe un lien étroit entre ledit horaire et les troubles psychologiques et sociaux qui touchent les citoyens, étant donné que l’horloge biologique régule les heures de réveil et de sommeil, et que tout déséquilibre impacte négativement l’humeur, perturbant ainsi la qualité de vie ».

Rappelons que le Maroc va repasser à l’heure GMT+1 le dimanche 08 mai 2022 à 02h00, en avançant l’heure de 60 minutes, avait annoncé le ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration.

Cette mesure intervient en application du décret publié le 26 octobre 2018 relatif à l’heure légale du Royaume, avait-il précisé dans un communiqué.

S.L.