Maroc: le prochain recensement de la population aura lieu en 2024 (HCP)

Le Haut-Commissariat au Plan (HCP) a lancé les préparatifs nécessaires en vue de la réalisation du 7ème Recensement général de la population et de l’habitat (RGPH) en 2024.

« Conformément aux recommandations des Nations Unies visant à mener chaque 10 ans cette grande opération nationale, nous avons lancé les préparatifs nécessaires à la réalisation du 7ème recensement générale de la population et de l’habitat en 2024 », indique le HCP.

Durant l’année 2021, le Haut-Commissariat a mis en place les dispositions nécessaires et pris les mesures techniques et logistiques pour réaliser les travaux cartographiques pour le prochain recensement, dont le démarrage est prévu au dernier trimestre de 2022, précise la même source.

Dans ce cadre, il a été procédé à l’organisation de plusieurs consultations techniques avec des institutions internationales spécialisées dans la production de programmes informatiques relatifs à la réalisation des différentes étapes du recensement d’une manière intégrée afin de définir les paramètres techniques des programmes informatiques les plus adéquates à la réalisation du prochain recensement.

Après avoir passé en revue les principales expériences internationales, l’institution a mis en place une approche intégrée qui fait appel aux nouvelles technologies pour collecter les données au lieu des questionnaires papier, et ce dans le cadre d’un système d’information englobant l’ensemble des étapes du recensement.

Cette approche consiste en la réalisation des travaux cartographiques en utilisant les techniques GPS, des images satellitaires actualisées et de haute précision dans le cadre d’un système d’information géographique mobile ainsi que la consolidation des données statistiques à l’aide de tablettes électroniques au lieu des questionnaires papier.

Aussi, cette approche est de nature à connecter les composantes des différentes unités géographiques y compris les zones de recensement, les lieux des constructions et logements et les locaux professionnels avec les données statistiques consolidées durant les différentes étapes du recensement, ce qui permettra d’améliorer la qualité des données et d’enrichir l’analyse géographique des données du recensement.

SB