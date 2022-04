Maroc: le prix du poivron atteint 25 dirhams dans certaines régions

La hausse des prix du poivron dans les marché de la ville de Casablanca a suscité le mécontentement des citoyens, les prix ayant atteint 25dh le kilo dans certaines régions.

Les citoyens considèrent que l’augmentation des prix de certains légumes pendant le mois sacré du ramadan est inexplicable. Au micro de Le Site info, une consommatrice a déclaré que le « panier » devient de plus en plus couteux à cause de la hausse des prix, et que les ménages aux revenus limités ne pourront pas se procurer les courses nécessaires.

A ce propos, le président de la Fédération nationale de protection du consommateur, Bouazza Kherrati, avait précédemment indiqué à Le Site info que la raison de cette hausse est inconnue. « On comprend qu’il y a une forte demande en poivron pendant le Ramadan, mais cela n’est pas une excuse pour faire monter le prix à ce point », a-t-il confié.

Et d’estimer que la difficulté d’accéder aux domaines agricoles pour récolter le poivron expliquerait cette hausse, surtout avec les conditions climatiques au Maroc. « Mais que ce n’est nullement une excuse valable », a-t-il affirmé.

