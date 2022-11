Maroc: le prix du gasoil va-t-il bientôt baisser ?

Plusieurs informations circulent selon lesquelles le prix du gasoil va baisser dans les prochaines semaines. A ce propos, un professionnel du secteur a indiqué à Le Site info que personne ne peut prédire la hausse ou la baisse des prix des carburants, soulignant que les rumeurs sur la baisse du prix du gasoil ne peuvent être pour l’instant confirmées.

Pour rappel, le prix du carburant a récemment connu une nouvelle hausse. Le coût du litre de l’essence et celui du gasoil premium ont augmenté de 84 centimes. Le gasoil coûte désormais plus que 16 DH/L.

Cette hausse intervient après celle observée le 15 octobre dernier où le prix du litre du gasoil avait déjà augmenté de 1,62 DH/L, dépassant ainsi celui de l’essence, qui reste inchangé.

Comment s’explique ce surprenant changement ? Ce qu’il y a lieu de rappeler, c’est que nous vivons un choc pétrolier marqué par une hausse spectaculaire du prix du brut, imputable à la reprise économique mondiale post-Covid et à la guerre entre la Russie et l’Ukraine, nous expliquait un spécialiste, soulignant que les perturbations de la «supply chain» avaient fait que ce produit est devenu plus convoité. Ce constat est toujours valable.

Aujourd’hui, on remarque encore un renchérissement de son prix à l’international, beaucoup plus que le super sans plomb, désormais moins demandé. Jusqu’ici, les centrales électriques au gaz naturel, qui présentent des émissions beaucoup polluantes, étaient promises à un bel avenir dans les pays occidentaux, notamment en Europe. Mais la guerre russo-ukrainienne est venue perturber cette tendance globale à l’amélioration de l’équilibre écologique. En effet, pour protester contre les sanctions occidentales, Poutine est bien décidé à priver le Vieux continent de sa précieuse énergie.

S.L.