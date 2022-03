Maroc: le port du masque bientôt levé ?

Après l’annonce, par le ministère de la Santé, de la fin de la vague Omicron, de nombreux Marocains se demandent si le port du masque sera bientôt levé.

A ce propos, Said Afif a indiqué que le port du masque est toujours nécessaire, malgré l’amélioration de la situation sanitaire.

Dans une déclaration à Le Site info, le président de l’association nationale des sciences médicales et membre du Comité scientifique et technique du covid-19 a assuré que le respect des mesures de prévention est toujours primordial afin d’endiguer le risque de propagation du virus, surtout parmi les personnes de plus de 60 ans et celles souffrant de maladies chroniques.

«Malgré la baisse des cas d’infection, il n’est toujours pas possible de lever les mesures de prévention, dont le port du masque. Pour une levée totale des restrictions, les Marocains sont appelés à participer en masse à la campagne de vaccination et à prendre les trois doses nécessaires», explique l’expert.

Pour rappel, un total de 156 nouveaux cas d’infection au nouveau coronavirus (Covid-19) et 694 guérisons a été enregistré au Maroc dans les dernières 24 heures, a indiqué mardi le ministère de la Santé et de la Protection sociale qui fait état de 06 nouveaux décès.

Dans son bulletin quotidien sur la situation épidémiologique, le ministère a en outre précisé que le nombre de primo-vaccinés a atteint 24.751.235, celui des personnes ayant reçu deux doses s’élève à 23.203.670, alors que 5.779.158 personnes ont eu trois injections du vaccin.

