Maroc: le permis de conduire connaîtra des nouveautés en 2020

La Direction générale de la sûreté nationale vient de donner de nouvelles directives concernant une nouvelle formule des permis de conduire qui entrera en vigueur à partir de l’année en cours.

Lesdites directives ont eu comme destinataires des responsables sécuritaires, les préfets de police, ainsi que les chefs des services de la circulation routière, rapporte le quotidien Al Massae.

Tous ces services ont reçu des instructions afin d’accepter encore de ne pas verbaliser les conducteurs toujours en possession d’ anciens permis. Mais à condition qu’ils s’empressent d’acquérir les nouveaux permis de conduire si la date des leurs n’est plus valide.

Ceci, alors que les détenteurs de nouveaux permis sont sommés de l’obligation d’avoir des documents assujettis aux nouveaux critères, conformes aux dispositions de la carte électronique contenant toutes les informations ayant trait, aussi bien au conducteur qu’aux PV qui lui ont été précédemment adressés.

Par ailleurs, et selon la même source, Bank Al-Maghrib, en collaboration avec le ministère de l’Equipement, du transport, de la logistique et de l’eau, est tenu de mettre en oeuvre un projet concernant ces nouvelles dispositions. Lesquelles dispositions feront en sorte de développer une nouvelle génération de permis de conduire, ainsi que de nouvelles cartes grises, durant l’année en cours. A signaler que ces nouvelles mesures, visant l’impression de ces nouveaux documents, ont commencé à voir le jour dès ce mois de janvier 2020.

Ce projet de renouvellement de documents officiels, tels que les permis de conduire, les cartes grises, ainsi que les CIN, entre dans le cadre de l’introduction des nouvelles technologies adoptées quotidiennement par les citoyens. Ces derniers en utilisent de plus en plus pour régler leurs différentes affaires administratives, comme cela leur permet de prouver leur identité et leur évite, également d’être victimes d’une quelconque falsification criminelle et d’usurpation d’identité, précise le journal.

L.A et K.Z.