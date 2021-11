Maroc: le nombre d’enfants fauchés par le variant Delta

Plusieurs familles marocaines se demandent si, à l’instar d’autres pays, le Maroc autorisera la vaccination contre le covid-19 pour les moins de 12 ans.

A ce propos, une responsable du ministère de la Santé a déclaré vendredi, lors d’une conférence de presse au Centre antipoison et de pharmacovigilance, que le variant Delta a incité le Maroc à vacciner les enfants entre 12 et 17 ans, notant que ce variant a causé la mort de 20 enfants.

« Les enfants impliqués dans la vaccination sont ceux âgés entre 12 et 17 ans, les plus jeunes doivent être protégés via des mesures de précaution », a-t-elle déclaré.

Par ailleurs, rappelons que le nombre de primo-vaccinés a atteint 24.385.140 et celui des personnes ayant reçu 2 doses s’élève à 22.520.583, a précisé le ministère dans son bulletin quotidien sur la situation épidémique du vendredi 19 novembre, ajoutant que les personnes ayant reçu 3 doses sont au nombre de 1.600.538.

M.F.