Maroc: le nombre d’arrestations depuis la déclaration de l’état d’urgence

Un total de 8.612 personnes ont été arrêtées et soumises aux enquêtes judiciaires sous la supervision des parquets territorialement compétents depuis la déclaration de l’état d’urgence sanitaire au Maroc, a indiqué dimanche soir la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Ces individus ont été arrêtés lors des opérations sécuritaires menées par les services de la DGSN pour lutter contre les fake news portant atteinte au sentiment de sécurité chez les citoyennes et citoyens et pour garantir l’application de l’état d’urgence sanitaire déclaré par les pouvoirs publics afin de faire face à l’épidémie du nouveau coronavirus, précise la même source dans un communiqué.

Ainsi, en matière de lutte contre les fake news via les systèmes informatiques, les services techniques de la DGSN chargés de la veille informatique ont mené des expertises et des recherches qui ont permis l’interpellation de 82 personnes pour leur implication présumée dans la diffusion de contenus numériques portant de fausses informations sur les indicateurs de l’épidémie du coronavirus, ou constituant une violation des droits des personnes contaminées, une incitation à la désobéissance aux mesures de sécurité adoptées par les pouvoirs publics, ainsi que la diffusion de contenus violents incitant à la haine et à la discrimination et visant les cadres médicaux et paramédicaux.

Par ailleurs, les opérations menées sur le terrain par les services de la sûreté nationale dans les différentes villes et les centres urbains pour garantir l’application juste et stricte de l’état d’urgence sanitaire ont permis l’arrestation de 8.530 individus.

Ces personnes ont été arrêtées soit pour non possession de l’autorisation exceptionnelle de sortie, soit pour violation des mesures de l’état d’urgence sanitaire, ou encore utilisation de faux documents de sortie.

Il s’agit aussi du transport clandestin des personnes, de la préparation et de la vente de produits médicaux et paramédicaux nuisant à la santé publique, attroupement et refus d’exécuter des travaux ordonnés par l’autorité publique.

La DGSN a veillé à mobiliser tous les moyens humains et logistiques pour assurer le contrôle rigoureux des déplacements des personnes et des véhicules à l’intérieur des villes, à protéger les biens publics et privés et à garantir une couverture sécuritaire renforcée à même de soutenir et d’accompagner les mesures préventives adoptées par les pouvoirs publics pour assurer la sécurité sanitaire de l’ensemble des citoyennes et citoyens, conclut le communiqué.

S.L. (avec MAP)