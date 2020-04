Maroc: le ministère (aussi) fait taire les rumeurs au sujet du plan de déconfinement

Le ministère de la Santé a démenti, ce mercredi, avoir chargé un bureau d’étude de l’élaboration d’un plan de “déconfinement”.

Dans un communiqué, le ministère souligne que contrairement à ce que véhiculent certains médias, le bureau concerné a mis à la disposition du ministère ses capacités d’analyse et ses études des expériences internationales actuelles, et ce dans le cadre de la mobilisation nationale pour lutter contre le nouveau Coronavirus (Covid-19), et au lendemain de la déclaration de l’état d’urgence sanitaire.

Cette initiative menée à titre gracieux émane d’un esprit de coopération et de solidarité nationale qui exige des efforts conjugués pour contrecarrer la pandémie du Covid-19, relève le communiqué.

M.S. (avec MAP)