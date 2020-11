Maroc: le manque de zinc et de vitamine C dans les pharmacies inquiète

Des pharmaciens ont exprimé leur mécontentement vis-à-vis du manque continu de compléments à base de vitamine C et de zinc dans leurs officines.

L’un de ces pharmaciens a révélé à Le Site Info qu’à cause du coronavirus et de la grippe saisonnière, la demande en zinc et en vitamine C est très forte en cette période. Toutefois, les citoyens sont à chaque fois surpris de ne pas en trouver en pharmacie.

Notre source a ajouté que le ministère de la Santé assure, de son côté, que la vitamine C et le zinc sont disponibles, alors que les distributeurs, de leur côté, affirment le contraire.

M.F.