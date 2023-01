Maroc: le litre d’huile d’olive dépasse la barre des 80 DH !

Le député Rachid Hamouni, du groupe parlementaire du Parti du Progrès et du Socialisme, à la Chambre des représentants, a déclaré que les prix des huiles d’olive connaissent une revue en hausse inhabituelle et astronomique, en cette saison, et ce dans toutes les régions du Royaume.

Sachant, a rappelé le député du parti du Livre, que les olives et l’huile d’olive sont des produits de première nécessité, au sein de presque toutes les familles marocaines. Et dans une question écrite adressée au ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Rachid Hamouni a précisé que le prix de l’huile d’olive a doublé, par rapport à la saison précédente, pour atteindre entre 70 DH et plus de 80 DH/litre.

Et de poursuivre que la production des olives a pâti de plusieurs facteurs, dont la nature de la saison hydrique et la rareté des précipitations. Ce qui a contribué à la réduction manifeste de la production des oliviers, surtout dans les terres « bour » (ndlr, zone de culture sèche non irriguée, dépendant essentiellement des précipitations pluviales) et ce, à cause de la sécheresse que connaît le pays.

Le député PPSiste a également précisé que cette augmentation des prix des engrais est aussi la cause qui a fait que les agricultures ont renoncé à en utiliser. Et il n’a pas manqué non plus, à cette occasion, de s’interroger sur les mesures que compte prendre le ministère de tutelle afin de garantir des prix raisonnables de l’huile d’olive dans les marchés marocains.

Le député du PPS s’est également interrogé sur les mesures à prendre garantissant la protection du consommateur contre la spéculation, la triche et les manigances de certains intermédiaires qui profitent de la cherté de l’huile d’olive et de la réduction de la production. Comme il a aussi appelé au soutien des producteurs d’olives et à la protection des oliviers pendant la saison actuelle.

Larbi Alaoui