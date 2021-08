Maroc: le gouvernement va-t-il durcir davantage les restrictions?

Avec la revue en hausse, au quotidien, du nombre de cas contaminés et de celui des décès, des citoyens se demandent si le gouvernement El Othmani se dirige vers un durcissement encore plus strict des mesures restrictives, déjà en vigueur depuis mardi 3 août courant.

En effet, le ministère de la Santé a annoncé avoir enregistré, jeudi, 12.039 cas confirmés, en seulement 24 heures. Un triste record encore jamais atteint depuis le début de la pandémie au Maroc! Et ce constat, aussi inquiétant qu’alarmant, laisse prévoir, selon des observateurs avertis, que l’Exécutif pourrait renforcer encore plus les mesures de l’état d’urgence sanitaire, particulièrement suite au taux de mortalité qui, à son tour, est en constante hausse.

A rappeler que les autorités compétentes ont décidé d’avancer l’heure du couvre-feu nocturne à 21 heures, au lieu de 23 heures auparavant. La fermeture des hammams, des salles de fêtes et des salles de sport a aussi été décrétée. Ainsi que l’interdiction des déplacements de et vers Casablanca, Marrakech et Agadir, sans présentation du pass vaccinal ou d’une autorisation exceptionnelle, délivrée par les autorités concernées.

