Maroc: le gouvernement pourrait annoncer un nouvel assouplissement

Une source concordante pense que l’Exécutif se dirige vers davantage d’assouplissement des mesures restrictives dues à l’état d’urgence sanitaire, décrété pour endiguer la propagation et la transmissions de la covid-19 et de ses nouvelles souches. Et ce, au cas où la situation épidémiologique continuerait à se stabiliser.

Cependant, ce probable nouvel allègement, tant souhaité par les citoyens, et la levée du couvre-feu nocturne sont impérativement liés au respect, toujours de rigueur, des mesures préventives et sanitaires. Surtout après la batterie de mesures prises par le gouvernement en vue d’assouplir les mesures restrictives, prévient la même source.

La réduction du nombre de cas confirmés de coronavirus au Maroc, la stabilisation enregistrée de la situation épidémiologique, en sus du port toujours obligatoire des masques de protection, ainsi que le succès probant de la campagne nationale de vaccination contre la covid-19, selon notre source, sont tous des facteurs qui plaident en faveur d’un nouvel assouplissement des mesures restrictives, surtout à quelques encablures du début de la saison estivale.

Par ailleurs, il est à rappeler que le Royaume a décidé, à partir de ce mardi 15 juin, la reprise des vols et des liaisons maritimes, de et vers le Maroc, en provenance et à destination d’un certain nombre de pays étrangers, après une suspension ayant duré de très longs mois.

