Maroc: le gouvernement interpellé sur la hausse du prix du lait UHT

Le groupe parlementaire de l’Union socialiste des forces populaires (USFP) a appelé le gouvernement à intervenir concernant la revue en hausse des prix de plusieurs marques de laits dans les marchés du Royaume.

Dans une question parlementaire, le groupe ittihadi a affirmé que les prix de gros de certaines marques de laits marocains ont connu une augmentation de 90 centimes et, pour la vente au consommateur, l’augmentation a atteint 1 dirham. Et ce, malgré la déclaration gouvernementale évoquant la stabilité des prix que connaissent les produits manufacturés localement.

Le groupe du parti de la Rose a aussi déclaré avoir enregistré que plusieurs entreprises ont annoncé la liste des nouveaux prix de leurs produits. Ainsi, le prix d’un litre de lait pasteurisé écrémé a connu une augmentation d’1 dirham, passant de 8,40 DH à 9,30 DH, alors que le prix du pack de lait non écrémé (6x1L) est passé de 53 DH à 63 DH, c’est-à-dire une augmentation de 10 DH.

La même source a poursuivi que de nombreux produits alimentaires et de consommation ont connu des hausses successives des prix, dont certaines ont été annoncées et d’autres non, constatant une augmentation d’1 DH par litre et de 50 centimes par demi litre.

Par ailleurs, le groupe parlementaire de l’USFP a constaté qu’une autre entreprise avait auparavant augmenté le prix de ses produits de la même manière, ce qu’il considéré comme un accord tacite entre deux entreprises, en violation flagrante du principe de la concurrence loyale, voire même l’expression un certain abus menaçant le pouvoir d’achat des citoyens.

M.R.