Maroc: le geste inédit d’un futur doctorant

Le secrétaire d’Etat chargé de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique vient de révéler une première dans les annales du ministère de l’Education nationale.

Khalid Samadi n’en revient toujours pas à cause d’une demande, pour le moins inhabituelle, voire inimaginable. Celle d’un étudiant préparant son doctorat dans une des facultés du Royaume.

Via sa page officielle Facebook, le secrétaire d’Etat chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique écrit avoir reçu une communication téléphonique de l’étudiant en question.

Celui-ci demande comment procéder pour rembourser le montant de la bourse qui lui a été octroyée. Arguant en cela que ses conditions sociales et pécuniaires peuvent le dispenser de la bourse et qu’il préférerait qu’un autre étudiant puisse en bénéficier.

Il ne restait plus à Khalid Samadi qu’à renseigner ce généreux futur Docteur sur les formalités administratives à même de satisfaire son inédite et généreuse action. Il n’a pas non plus manqué d’exprimer sa grande fierté vis-à-vis de ce comportement altruiste.

Que d’autres nombreux boursiers nantis en prennent de la graine! Sincères félicitations, cher futur Docteur! Encore bravo! Chapeau bas!

Larbi Alaoui