Maroc: le département de Nadia Fettah dément un message WhatsApp qui lui est attribué

Le ministère de l’Economie et des Finances a mis en garde, mardi, contre un message frauduleux relatif à l’octroi d’une aide financière aux citoyens, envoyé en son nom.

“Suite à la circulation sur la plateforme WhatsApp d’un message, usurpant l’identité du ministère de l’Economie et des Finances et portant son logo, faisant référence à l’octroi, par le gouvernement, d’une aide directe de 3700 dh aux citoyens nécessiteux, tout en les invitant à s’inscrire sur un site web pour en bénéficier, le ministère de l’Economie et des Finances informe le public que le message véhiculé n’émane pas de ses services et que le site web associé n’est pas sa propriété”, indique le ministère dans un communiqué.

La teneur du message est “totalement fausse et infondée”, tient à préciser le ministère, appelant le public à “la vigilance, à ne pas partager ce message avec autrui et de s’abstenir de cliquer sur le lien du site web correspondant”.

Le ministère qui décline, ainsi, toute responsabilité quant aux conséquences de l’utilisation de ce site web, indique qu’il “se réserve le droit d’engager toute action judiciaire qu’il jugera appropriée”.