Maroc: le cri de colère des mamans d’élèves dyslexiques

La dyslexie, qu’est-ce que c’est? Selon la définition de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), il s’agit d’un “trouble spécifique des apprentissages qui touche l’acquisition du langage”. Ce trouble affecte aussi la lecture, l’orthographe, l’écriture…

Au Maroc, et selon des estimations du ministère de la Santé, ces enfants dyslexiques constituent de 5 à 10% du total des écoliers des cycles primaire et collégial. Malheureusement, ni l’école publique, ni les établissements scolaires privés ne prêtent l’attention nécessaire à ces enfants.

D’où la colère et indignation de leurs mamans et leur SOS adressé au ministre de l’Education nationale. Ces mères éplorée demandent l’intervention urgente de Said Amzazi afin que les établissements scolaires, aussi bien publics que privés, soient sensibilisés au cas spécial des enfants dyslexiques.

Les mamans de ces enfants sollicitent également du ministre de l’Education nationale de faire en sorte que des circulaires sur le sujet soient adressées aux parties concernées. Et ce, afin que les établissements scolaires soient dans l’obligation de veiller à l’intégration de ces écoliers dyslexiques parmi leurs camarades de classes.

Le cri de détresse de ces mamans sera-t-il, enfin, entendu? En finira-t-on dans nos écoles à lutter contre la marginalisation inique des enfants souffrant des troubles de la dyslexie? Ou cela demeura-t-il encore un voeu pieux, au grand dam de ces enfants et de leurs parents?

Larbi Alaoui