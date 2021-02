Maroc: le couvre-feu sera-t-il enfin levé ?

Dans quelques heures, le gouvernement devrait annoncer sa décision quant au maintien du couvre-feu au Maroc ou sa levée définitive.

Certains Marocains estiment que le couvre-feu, mis en place dans le Royaume depuis décembre dernier, sera levé cette fois-ci, arguant que la campagne de vaccination se déroule dans de très bonnes conditions et que le nombre de cas de contamination a bien baissé.

D’autres, en revanche, s’attendent à un prolongement du couvre-feu pour une ou deux semaines supplémentaires et estiment que cette mesure restera en vigueur jusqu’à la fin de la campagne nationale vaccinale

Dans le même contexte, le virologue Mustapha Ennaji a fait savoir que les mesures restrictives mises en place par les autorités et la limitation des déplacements des citoyens ont contribué considérablement à stabiliser la situation épidémiologique au Maroc.

Rappelons qu’en plus du couvre-feu nocturne de 21h à 6h, ces mesures concernent la fermeture des restaurants, cafés, commerces et grandes surfaces à 20h00 et l’interdiction des fêtes et des rassemblements publics ou privés.

N.M.