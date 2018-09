Maroc: le contenu en darija d’un manuel scolaire choque la toile

A quelques jours de la rentrée scolaire, les parents d’élèves qui entameront la deuxième année du primaire ont été surpris en découvrant le contenu du manuel scolaire de langue arabe. Le livre contient, en effet, certaines expressions en Darija qui ne sont pas censées apparaître dans des leçons destinées aux enfants en bas âge.

Les internautes n’ont d’ailleurs pas tardé à diffuser, non sans colère, les photos du manuel montrant «Briouates», «Baghrir» et «Ghriyba» dans le cadre d’un exercice d’analyse d’un texte. Ce dernier raconte, de son côté, l’histoire de «Lalla Namoula» (miniaturisation de fourmi) qui passe sa vie à faire le ménage, à ranger sa maison, à faire le linge, à coudre… Et consacre la journée du vendredi pour aller au «Hammam» et «réchauffer ses os», une expression purement marocaine qui n’a nullement sa place dans un manuel scolaire destiné aux enfants de six ou sept ans. Sans oublier également les marques de sexisme qu’affiche ce texte, comparant les tâches quotidiennes de «Lalla Namoula» à celles que font habituellement les femmes.

La Toile n’a pas manqué, de son côté, de lyncher le contenu du manuel et de tacler le ministère de l’Education nationale qui peine, depuis des décennies, à mettre en place un système d’enseignement digne de ce nom. «Ce n’est pas pour rien que le taux de chômage au Maroc bat son plein depuis des lustres», s’est indigné un internaute. «J’ai mal pour mon pays, pour mes enfants, pour les prochaines générations», s’est insurgé un autre.

Noura Mounib