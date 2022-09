Maroc: le congé de paternité entre en vigueur !

Tout homme venant d’avoir un enfant pourra avoir droit à 15 jours de congé de paternité. Cette décision concerne les fonctionnaires du public.

La décision vient d’être publiée au Bulletin Officiel, et prendra effet à partir de ce mois. Les nouveaux papas pourront profiter de 15 jours payés de congé, à partir de la date de naissance de leur enfant. De plus, le texte indique que les fonctionnaires qui prennent en charge des enfants de moins de 2 ans, dans le cadre de l’institution de la kafala, peuvent bénéficier d’un congé rémunéré similaire.

Cette annonce est une activation du projet de loi présenté par la ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, Ghita Mezzour, en mai dernier.

Pour rappel, la Chambre des représentants avait adopté à l’unanimité, le 25 juillet dernier, le projet de loi n° 30.22 modifiant et complétant le Dahir n° 1.58.008 publié le 04 Châabane 1377 (24 février 1958), portant statut général de la fonction publique.

Ce projet de loi s’inscrit dans le cadre de la volonté de promouvoir les droits des salariés, hommes et femmes, et de leur permettre de concilier entre vie professionnelle et privée, conformément au principe de coresponsabilité sur lequel repose la famille marocaine et au contenu de la Convention internationale n° 183 concernant la révision de la Convention sur la protection de la maternité, adoptée par la 88e Conférence générale de l’Organisation internationale du travail et ratifiée par le Maroc le 13 avril 2011.

A.O.