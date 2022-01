Maroc: le Comité scientifique recommande la réouverture des frontières

Le président de l’Association nationale des sciences médicales, et membre du Comité scientifique et technique de lutte contre le Covid-19, Saïd Afif, a déclaré que le comité a recommandé au gouvernement de rouvrir les frontières à la fin du mois.

Dans une interview accordée à l’agence de presse turque Anadolu, le professeur a déclaré qu’il faudrait rouvrir les frontières en renforçant les mesures et en imposant le pass vaccinal et le test PCR aux passagers. Et de souligner qu’il faudrait équilibrer entre le sanitaire et l’économique.

« La situation épidémiologique dans le Royaume est aujourd’hui stable, malgré le grand nombre des cas d’infection », a-t-il déclaré, précisant que le variant Omicron constitue 95 % des contaminations au Maroc.

Pr Afif a également ajouté que la stabilité de la situation sanitaire au Maroc est due aux mesures prises par les autorités.

M.F.