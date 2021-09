Maroc: le Comité scientifique pour l’allégement des restrictions

Pr Said Moutaouakil, membre du Comité scientifique et technique, a révélé que ce dernier a soumis ses recommandations aux autorités concernées, à propos de l’assouplissement des mesures restrictives aux quatre coins du Royaume.

Dans une déclaration exclusive à Le Site info, le Professeur de réanimation a ajouté que la date de l’annonce de la levée desdites mesures « dépend maintenant des commissions gouvernementales et de l’Exécutif ».

Il n’y a donc aucun inconvénient à décider d’alléger les mesures restrictives, a poursuivi Pr Moutaouakil, tout en soulignant que le Comité technique et scientifique a recommandé cette mesure d’assouplissement. Particulièrement en ce qui concerne le couvre-feu nocturne que le dernier communiqué gouvernemental avait fixé à partir 21 heures et qui toujours en vigueur.

Pour rappel, le gouvernement El Othmani avait décrété le prolongement de l’état d’urgence et des mesures préventives et sanitaires jusqu’au 31 du mois d’octobre prochain et ce, à cause de la revue en hausse du nombre de cas confirmés de coronavirus au Maroc.

Larbi Alaoui