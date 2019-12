Maroc: le BCIJ s’active à l’approche du nouvel an

A quelques encablures de la célébration de la Saint-Sylvestre, réveillon du Nouvel an 2020, le Bureau central d’investigation judiciaire (BCIJ) veille au grain. Et la traque des extrémistes et de potentiels jihadistes, ayant fait allégeance au groupe terroriste dit “Daech”, bat son plein.

Ainsi, selon une source concordante de Le Site Info, les éléments du BCIJ sont parvenus à interpeller six individus appartenant à un courant salafiste jihadiste. Et ce, à Sidi Slimame et dans la province de Chtouka-Aït Baha, ces deux derniers jours.

Les six individus ont été transférés au siège du BCIJ, à Salé, pour complément d’enquête, précise la même source. En même temps, les investigations continuent de plus belle pour mettre la main sur d’autres personnes ayant fait allégeance au prétendu “Etat islamique”.

