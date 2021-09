Maroc: l’application « Allo my star » suscite une polémique (PHOTOS)

Des publicités sponsorisées de l’application « Allo my star » sur les réseaux sociaux ont suscité une vive polémique le week-end dernier.

Les publicités proposent des prix démesurés afin de pouvoir avoir une discussion téléphonique avec des « stars » marocaines. Plusieurs célébrités figurent dans ces publicités, dont Abdelaziz Stati, Younes Boulmani, Bouchra Ahrich, Kaoutar Tissa et d’autres.

Ces publicités ont révolté les internautes, qui y ont réagi avec raillerie. « Plus de 1000 dirhams pour discuter avec Stati, va-t-il me donner le visa et le passeport? », peut-on lire parmi les commentaires. Ou encore : « C’est une honte de profiter de leur popularité pour vendre au public 5 minutes de leur temps en échange d’une grande somme d’argent », et d’autres.

Sur son compte Instagram, le présentateur TV Samid Ghailan s’est également exprimé à ce sujet. « Avec tout le respect que je dois à tous mes amis artistes, la nouvelle application est-elle une insulte à l’artiste ou au public ? L’artiste est-il devenu une marchandise avec son consentement, ou se moque-t-on du public ? Est-ce la faute des responsables qui ont oublié les artistes pendant le covid, et terrassés par la crise, ils ont accepté cette farce ? Je ne trouve pas les réponses, et je préfère ne poser que des questions. Oui, l’idée a été appliquée en Occident, mais tout ce qui y vient ne convient pas nécessairement ici », a-t-il écrit.

De son côté, l’expert en sécurité informatique Amin Raghib a choisi d’aborder le sujet avec humour. « Quoi, je ne mérite pas 1500 dirhams pour une discussion de 15 minutes moi aussi? », a-t-il publié sur son compte Instagram.

M.F.