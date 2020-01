Maroc: l’appel de détresse d’Aya, une fillette atteinte d’un cancer

Aya Dahmani est une fillette de 8 ans de Rouich, aux environs de Kelaâ Sraghna, atteinte d’un cancer. Ce diagnostic a été confirmé par les dernières analyses et examens qu’elle a subis , hier mercredi, à l’hôpital de Kelaâ Sraghna.

Une source proche de la famille d’Aya a déclaré à Le Site info que l’état de santé de la fillette ne cesse de se détériorer et qu’elle a beaucoup maigri. Sa famille a alors décidé de la transférer à l’hôpital Mohammed VI de Marrakech afin qu’elle puisse y recevoir les soins appropriés à sa grave maladie.

Issue d’une famille très pauvre, précise la même source, la petite Aya Dahmani est actuellement hospitalisée à Marrakech. Elle est aussi, depuis cinq mois, orpheline de père. Celui-ci est décédé après de longues et pénibles souffrances, suite au cancer dont il était atteint.

Par conséquent, la famille de la fillette sollicite des bienfaiteurs et autres donateurs et philanthropes leur solidarité et assistance pour sauver Aya de cette grave pathologie dont souffrent des milliers de Marocains , chaque année.

En effet, selon un rapport du Réseau marocain pour la défense du droit à la santé, 40000 cas de personnes atteintes de cancer sont enregistrés annuellement, d’après les statistiques officielles du ministère de la Santé. Et le total des malades qui ont la chance d’être pris en charge atteint les 200000 personnes, Ce qui place le Maroc à la non enviable 145 ème position des pays de par le monde, en ce qui concerne les citoyens atteints par un cancer.

La Toile marocaine n’a pas manqué d’interagir concernant ce grave problème de santé, demandant la prise en charge de ces patients. Et une campagne a été lancée sur les réseaux sociaux, prônant la solidarité, le soutien et les soins au profit de nos concitoyens atteints d’un cancer, sous le hashtag “Nous sommes leur espoir”.

Espérons que la petite Aya bénéficiera d’urgence de ce soutien solidaire et pourra, ainsi, se faire soigner et recouvrer sa santé et sa vitalité!

L.A et Y.C.