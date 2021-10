Maroc: l’ambassade du Royaume-Uni réagit à la suspension des vols

Après la suspension des vols de et vers le Royaume-Uni, pour cause de la situation épidémiologique en Grande-Bretagne, l’ambassade britannique à Rabat a fait état d’une nouvelle donnée.

Celle-ci a été révélée via la page officielle Facebook de ladite ambassade. Il s’agit de la décision du gouvernement Akhannouch de permettre des vols directs, du Maroc à la Grande- Bretagne, dans les prochains jours afin d’assurer le retour des personnes bloquées. Et de préciser que les voyageurs qui ne sont pas complètement vaccinés seront assujettis à des mesures préventives et sanitaires.

Pour rappel, les autorités compétentes marocaines avaient décidé de suspendre les liaisons aériennes de et vers trois pays européens, le Royaume-Uni, les Pays-bas et l’Allemagne. Ceci, après l’apparition d’une nouvelle souche de la covid-19.

L.A.