Affaire Yatim: Ahmed Raïssouni s’en mêle

Après le tumulte médiatique qui a suivi la diffusion d’images de Mohamed Yatim et de sa fiancée, main dans la main à Paris, voilà qu’Ahmed Raïssouni y va de son intervention.

Celui qui se veut être “maître de la prédication”, demande au ministre de l’Emploi et de l’Intégration professionnelle, un repentir ‘’sincère’’ avançant en cela la “miséricorde divine”. Il va de soi que dans l’affaire, la femme à travers la malheureuse kinésithérapeute, en a pris pour son grade en étant traitée de démon. Volant au secours de Yatim, il lui conseille même de prendre des distances vis-à-vis de sa dulcinée.

Le politologue Omar Cherkaoui analyse cette situation en mettant l’accent sur le mépris que voue l’ex-patron du MUR aux femmes, soulignant qu’il ne tentait là, que de blanchir le comportement de son ami.

D’un autre côté et selon CNN, les responsables du Mouvement d’unification et de réforme ont invité Yatim à déposer sa démission du MUR. Ce dernier a déjà fait savoir qu’il s’était mis sous autorité du secrétariat du PJD et du MUR. Jusqu’à présent ni l’un ni l’autre, ne s’est encore prononcé. La franchise et la sincérité en ces lieux sont du domaine de la démagogie, dès lors qu’il s’agit de la défense d’un ‘’frère’’.

M.J.K