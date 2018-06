Maroc: la vidéo d’une femme en niqab infidèle enflamme la Toile

“Couvrez-moi ce sein que je ne saurais voir. Par de pareils objets, les âmes sont blessées…”, osait dire hypocritement le Tartuffe de Molière à la belle femme de son bienfaiteur! Nos tartuffes salafistes font pire et leurs nombreuses histoires d’adultères sont légion dans nos murs. En contradiction avérée avec les principes de fidélité conjugale prônés par la religion dont ces gens-là se croient investis en se targuant plus musulmans que les musulmans.

