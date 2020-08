Maroc: la vidéo d’une baignade en pleine rue choque la Toile

Comment veut-on vaincre cette maudite pandémie, et son lot quotidien de milliers de cas confirmés et de dizaines de décès, avec de tels comportements inciviques, irresponsables et « je-m’en-foutistes »?

Et ce, alors que le gouvernement a pris des mesures fermes concernant plusieurs villes qui détiennent le triste record de l’augmentation hallucinante de contamination du nouveau coronavirus, telles que Casablanca, Béni Mellal et Marrakech. Pendant ce temps pénible d’état d’urgence sanitaire, des jeunes de quartier n’ont rien trouvé de « mieux » que de plonger dans une piscine en plastique pleine d’eau, placée au beau milieu de la voie publique.

La vidéo de cette honteuse baignade est devenue virale sur les réseaux sociaux. Les camarades et amis de ces jeunes écervelés, aussi inconscients qu’eux, ont applaudi à cette « prouesse » aussi puérile qu’inconsciente et n’ont pas manqué de filmer la scène, en ricanant bêtement. La vidéo montre aussi que des éléments de la police sont arrivés sur les lieux pendant que les « baigneurs » se sont empressés de prendre la fuite et de rentrer chez eux.

De nombreux citoyens, fortement, indignés, ont sollicité des services sécuritaires d’interpeller les mis en cause et aussi de sanctionner, comme il se doit, quiconque oserait ainsi enfreindre les mesures d’état d’urgence sanitaire.

Larbi Alaoui (avec Kawtar Zaki)