Maroc: la vérité sur les rumeurs de décès d’une femme dans un cabinet de prothésiste

La Fédération nationale des prothésistes dentaires au Maroc s’est insurgée contre des rumeurs concernant le prétendu décès d’une femme dans un cabinet dentaire, aux environs de Tan-Tan.

Le vice-président de ladite Fédération a déclaré à Le Site info qu’il s’agit d’allégations mensongères. Le but de celles-ci, croit savoir Abdelilah El Wardi, est de ternir l’image des prothésistes dentaires (ndlr: appelés communément “mécaniciens dentistes”).

Notre interlocuteur a également tenu à préciser que la Fédération nationale des prothésistes dentaires a contacté toutes ses antennes, aux quatre coins du Royaume. Et ce, afin de s’assurer de la véracité,- ou pas-, des informations sur ce pseudo décès que des médias, ainsi que les réseaux sociaux, ont relayées.

Et Abdelilah El Wardi a conclu de ces contacts qu’il ne s’agit que de rumeurs malsaines ayant pour cause “des règlements de comptes, ni plus, ni moins”, selon son expression.

L.A.