Maroc: la vérité sur le retrait des tests salivaires des pharmacies

La confédération des syndicats des pharmaciens du Maroc a adressé une note aux pharmaciens après la diffusion de la lettre de retrait d’un lot de tests salivaires du fabricant Gigalab.

«Après avoir constaté qu’un nombre de consœurs et confrères sont dans la confusion totale, la confédération des syndicats des pharmaciens du Maroc tient à préciser que tel mentionné clairement dans la lettre de la direction du médicament et de la pharmacie, le retrait ne concerne que les tests salivaires de la marque Gigalab covid-19 AG gold salive et uniquement le lot portant le numéro 2101S5701/2023», précise-t-on. «Ainsi, toute autre marque ou lot ne sont pas concernés par cette procédure de retrait».

La confédération a également tenu à sensibiliser les pharmaciens d’officine de s’assurer que les réactifs à usage in vitro disposent du certificat d’enregistrement délivré par la DMP avant de s’approvisionner auprès de leurs fournisseurs.

S.L.