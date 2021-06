Maroc: la vérité sur la réouverture des frontières à partir du 11 juin

Depuis quelques jours, plusieurs rumeurs circulent selon lesquelles les frontières rouvriront et les vols reprendront à partir du 11 juin courant.

A ce propos, une source d’une compagnie aérienne a indiqué à Le Site info que ces informations ne sont pas officielles, précisant que la décision finale revient aux autorités. Une autre source de l’Office national des aéroports (ONDA) a affirmé que seuls les services compétents sont habilités à trancher et que toutes les rumeurs qui circulent à ce sujet sur les réseaux sociaux sont totalement fausses.

Pour rappel, le Maroc avait prolongé la suspension des vols de et vers plus de 100 pays. Et ce jusqu’à nouvel ordre. Parmi ces pays se trouvent le Mali, le Ghana, la République Démocratique du Congo, la Guinée Conakry, la Libye, l’Argentine, la Bosnie-Herzégovine, le Cameroun, la Croatie, le Mozambique, la Pologne, la Norvège, la Finlande, la Grèce, le Liban, le Koweït, l’Algérie, l’Egypte, la Belgique, la Suisse, les Pays-Bas, l’Autriche, le Portugal, la Suède, l’Ukraine, la République Tchèque, l’Australie, l’Irlande, le Brésil, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni, l’Afrique du Sud, le Danemark, l’Espagne et la France.

Par ailleurs, la réouverture des frontières doit obéir à plusieurs critères sanitaires et doit prendre en compte le respect des mesures restrictives en vue d’endiguer la propagation du coronavirus, au Maroc. Pour le docteur Tayeb Hamdi, chercheur en politiques et systèmes de santé, toute décision de rouvrir les frontières avec tel ou tel pays dépend de nombreux facteurs, dont le développement de la situation épidémiologique au Maroc, mais aussi de celle du pays avec lequel la reprise de transport aérien sera entérinée.

H.M.