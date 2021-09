Maroc : la vaccination sera-t-elle élargie aux 3-11 ans ?

Depuis quelques heures, plusieurs rumeurs circulent selon lesquelles les enfants âgés entre 3 et 11 ans seront également vaccinés contre le covid-19.

Dans une déclaration à Le Site info, Said Afif a balayé ces rumeurs d’un revers de main, indiquant que ces allégations sont totalement fausses. Pour le membre du comité scientifique de la vaccination, le Maroc parie, aujourd’hui, sur la vaccination des 12-18 ans. Et d’ajouter que la rentrée scolaire a été reportée au 1er octobre afin de vacciner le plus grand nombre d’élèves et assurer les meilleures conditions pour le retour en classes.

A noter que le report concerne l’ensemble des établissements scolaires et universitaires, les centres de formation professionnelle, les établissements d’enseignement traditionnel aussi bien privés que publics, ainsi que les écoles des missions étrangères.

D’après le communiqué du ministère de l’Education nationale, ce changement de date permettra de réunir les conditions appropriées pour l’adoption du mode de « l’enseignement présentiel » pour tous les élèves, les étudiants et les stagiaires de la formation professionnelle, en consécration du principe d’équité et d’égalité des chances.

Le report s’explique aussi par « le souci de généralisation de l’accès à la vaccination pour tous les élèves ciblés par cette opération, qui ouvre la voie à la réalisation de l’immunité collective, et la nécessaire protection de la santé et de la sécurité des élèves ainsi que des cadres pédagogiques et administratifs et tous ceux qui fréquentent les établissements scolaires, universitaires et de formation », explique le communiqué

H.M.