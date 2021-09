Maroc: la vaccination des élèves sera-t-elle obligatoire?

A la veille de la rentrée scolaire, beaucoup de familles se demandent si la vaccination des élèves sera obligatoire.

A ce propos, le directeur du laboratoire de virologie à l’Université Hassan II de Casablanca Moulay Mustapha Naji a déclaré à Le Site info que tous les élèves agés entre 13 et 17 ans doivent se faire vacciner pour garantir une année scolaire sûre.

Le virologue ajoute que les élèves non vaccinés constituent une menace pour leurs camarades vaccinés, et contribuent à une plus grande propagation du virus. Ainsi, ajoute notre interlocuteur, les autorités concernées pourraient s’orienter vers l’obligation de la vaccination, afin de protéger les élèves du covid-19.

M.F.