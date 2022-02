Maroc: la vaccination bientôt imposée aux personnes âgées ?

Mustapha Ennaji a indiqué que la 3ème dose du vaccin anti-covid est primordiale afin de renforcer l’immunité, surtout chez les personnes âgées et celles souffrant de maladies chroniques.

Dans une déclaration à Le Site info, le virologue et membre du comité scientifique et technique a indiqué que le retour à la vie normale est étroitement lié à l’immunité collective. «Tant que l’immunité collective n’a pas encore été atteinte, les Marocains ne peuvent retrouver le cours normal de leur vie», a-t-il expliqué.

Concernant l’imposition de la vaccination aux personnes âgées, Mustapha Ennaji a assuré que le comité discute de tous les scénarios liés à la situation épidémiologique. «Chaque membre présente son avis que nous étudions selon les données scientifiques dont nous disposons. Par la suite, nous proposons nos recommandations au gouvernement. Mais pour l’instant, aucune décision n’est tombée au sujet d’imposer la vaccination aux personnes âgées», souligne le virologue. Et d’ajouter que l’Exécutif ne lésine pas sur les moyens pour convaincre les Marocains de recevoir leurs doses du vaccin et surmonter la crise sanitaire dans les plus brefs délais.

Pour rappel, un total de 645 nouveaux cas d’infection au nouveau coronavirus (Covid-19) et 1372 guérisons a été enregistré au Maroc dans les dernières 24 heures, a indiqué mercredi le ministère de la Santé et de la protection sociale qui fait état de 13 nouveaux décès.

Dans son bulletin quotidien sur la situation épidémiologique, le ministère a en outre précisé que le nombre de primo-vaccinés a atteint 24.717.211, celui des personnes ayant reçu deux doses s’élève à 23.156.326, alors que 5.310.677 personnes ont eu trois injections du vaccin.

