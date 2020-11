Maroc: la Toile choquée par la vidéo d’un homme violenté par sa femme

Alors que le monde entier a commémoré jeudi la journée internationale de lutte contre la violence faite aux femmes, il est toujours surprenant que les hommes, aussi, peuvent être violentés et agressés par leur douce moitié.

La Toile marocaine a découvert vendredi avec un mélange de choc et d’incrédulité une vidéo où un homme affirme que sa femme l’agresse physiquement, lui et sa mère, et qu’il mène une vie de terreur aux côtés de son épouse.

Dans cette vidéo, dont on ne connaît pas la date ni le lieu de tournage, l’homme affirme qu’il a enregistré la maison où ils vivent au nom de son épouse qui les menaces de les expulser. Dans leurs commentaires, les facebookiens demandent à ce qu’une enquête soit ouverte pour mettre fin à cette maltraitance tandis que d’autres reprochent à la présumée victime d’avoir transféré la propriété de son domicile à sa femme.

S.Z.