Maroc: la riposte à la campagne contre la nudité des femmes

Il y a quelques jours, sur les réseaux sociaux, une campagne sous le hashtag “Koune rajel” (Sois un homme!) a été lancée. Il y est demandé aux hommes de veiller à ce que leurs femmes, leurs filles, leurs soeurs…. ne portent point des vêtements “serrés, choquants et indécents” et s’abstiennent de mettre des maillots de bain à la plage ou à la piscine. Ces gardiens de la pudeur, par Web interposé, ont eu des milliers d’adeptes qui ont souscrit à leur injonction et ont fait leur le hashtag “Sois un homme!”.

En réponse à cette campagne qui a même été relayée à l’étranger, un nouveau hashtag a été relayé en masse sur sur les réseaux sociaux et un message est partagé sur Facebook et Whatsapp.

“Adieu plage de mon enfance ! Adieu douceur de vivre ! Adieu insouciance des bains de soleil ! Hier j’ai fait un constat effroyable: le paysage de nos plages a bien changé… Ce n’est pas l’invasion de méduses, de physalies ou autres créatures marines qui menace nos côtes marocaines mais une invasion d’une toute autre nature plus insidieuse et bien plus dangereuse, une radicalisation nette et presque généralisée des femmes sur nos plages sous le regard triomphant de leurs hommes torses nus les exhibant tels des êtres soumis et inférieurs !”, peut-on lire dans ce message anonyme relayé par des femmes, mais aussi des hommes.

“Malheureusement cette campagne qui a envahi la toile marocaine sous le nom de “Sois un homme” incitant les femmes à se couvrir sur les plages, a porté ses fruits et le moins qu’on puisse dire est que le constat est alarmant ! Je suis plus que jamais nostalgique du temps où sur nos plages, hommes et femmes malgré leur presque nudité, se côtoyaient dans le respect et dans le plaisir simple de profiter des joies de la mer et du soleil… Il est nécessaire de nous mobiliser, nous les femmes, pour enrayer cette campagne qui vise à nous aliéner, à réduire nos libertés ! Je vous invite mes ami(e)s à lancer une campagne qui porterait le slogan de “Sois une femme” pour protéger nos droits élémentaires au respect et à la liberté de nous habiller comme on veut ! Je vous invite à partager au max mon message et slogan “Sois une femme””. Dont acte.

S.L.