Maroc: la répartition géographique des 103 nouveaux cas de Covid-19

103 nouveaux cas d’infection au coronavirus (Covid-19) et 106 guérisons ont été enregistrés au Maroc au cours des dernières 24 heures, a annoncé mercredi le ministère de la Santé.

Ce nouveau bilan porte à 12.636 le nombre de contaminations dans le Royaume depuis la déclaration du premier cas le 2 mars dernier, et à 9.026 le nombre des personnes totalement rétablies, soit un taux de guérison d’environ 71,4 %, a précisé la cheffe du service des maladies épidémiques à la Direction de l’épidémiologie relevant du ministère de la Santé, Hind Ezzine.

Le nombre des morts s’est stabilisé à 228, aucun décès n’ayant été enregistré ces dernières 24 heures, a-t-elle ajouté.

En ce qui concerne la répartition géographique des nouveaux cas, 22 nouveaux cas ont été recensés dans la région de Casablanca-Settat (12 cas à Casablanca, 2 cas à Mohammedia, 3 cas à Sidi Bennour et 5 cas à Médiouna), 12 nouveaux cas dans la région de Marrakech-Safi (5 cas à Marrakech, 5 cas à Safi et 2 cas à Al Haouz), 6 nouveaux cas ont été recensés dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (5 cas à Tanger et 1 cas à Mdiq), 40 nouveaux cas dans la région de Fès-Meknès (37 cas à Fès, 2 cas à Sefrou et 1 cas à Meknes), 9 nouveaux cas dans la région de Rabat-Salé-Kénitra (6 cas à Kénitra et 3 à Témara), 6 nouveaux cas dans la région de Laâyoune-Sakia El Hamra (à Laâyoune), 3 nouveaux cas dans la région de Dakhla-Oued Eddahab (à Dakhla), et 5 nouveaux cas dans la région de l’Oriental (3 cas à Oujda et 2 cas à Jerrada) alors que les autres régions n’ont enregistré aucun nouveau cas, a indiqué la responsable.

Évoquant le système de suivi des personnes contacts qui a permis la détection de 90% des 103 nouveaux cas, la responsable a signalé que leur nombre a actuellement atteint 67.535 dont 11.268 font toujours l’objet de suivi médical faisant savoir que le nombre des cas exclus après des résultats négatifs d’analyses effectuées au laboratoire s’établit à 685.492.

S’agissant des cas actifs, Ezzine a relevé que 3.382 patients sont actuellement sous traitement dont 17 se trouvent dans un état critique du fait qu’ils présentent des facteurs à risque tels que l’âge avancé ou encore des maladies chroniques. Ces patients à risque reçoivent les soins nécessaires et sont répartis entre la région de Marrakech-Safi (6 patients), la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (7 patients), la région de Casablanca-Settat (2 patients), la région de Guelmim-Oued Noun (1 patient) et la région de Fès-Meknès (1 patient).

Par ailleurs, pour éviter de nouvelles contamination et particulièrement celles des personnes à santé vulnérable tels que les personnes âgés, et les personnes atteintes de maladies chroniques y compris les patients diabétiques, cardiaques, présentant une insuffisance rénale ou en situation d’obésité sévère, le ministère de la Santé appelle cette catégorie de citoyens à éviter de ses rendre aux endroits à forte affluence et les invite ainsi que leurs proches à poursuivre le respect des mesures de prévention et de distanciation sociale.

En outre, le ministère invite les citoyens à respecter les règles d’hygiène et de sécurité sanitaire ainsi que les mesures préventives prises par les autorités, en faisant preuve de responsabilité et de patriotisme.

M.S. (avec MAP)