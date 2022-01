Maroc: la réouverture des frontières est recommandée (Expert)

Azeddine El Ibrahimi a appelé à rouvrir les frontières aériennes vu que rien n’explique, selon lui, ce prolongement. Sur son compte Facebook, le membre du Comité scientifique et technique du covid-19 a mis l’accent sur le calvaire des Marocains bloqués à l’étranger et les MRE bloqués dans le Royaume après la fermeture de l’espace aérien en novembre dernier.

«Les frontières avaient été fermés afin de retarder l’arrivée du variant Omicron au Maroc, gagner du temps pour connaître toutes les spécificités de cette nouvelle souche et bien se préparer pour y faire face. Suspendre l’espace aérien ne pouvait pas empêcher l’arrivée d’Omicron au Maroc puisque le covid a toujours réussi à traverser les frontières. On savait tous que le Maroc n’allait pas faire l’exception alors qu’Omicron avait touché plusieurs pays du monde», explique Pr El Ibrahimi.

Rappelons que plusieurs Marocains se demandent si la fermeture des frontières, annoncée jusqu’au 31 janvier, sera prolongée, surtout que la situation épidémiologique est de plus en plus grave. Les Marocains bloqués à l’étranger, eux, sont les plus lésés par cette décision et espèrent une réouverture dans les plus brefs délais afin de retourner au Royaume.

Une source fiable de Le Site info a confié que la prolongation de la fermeture des frontières est quasi-certaine, précisant que cette décision évitera au Maroc une véritable «hécatombe sanitaire», d’autant plus que le variant Omicron poursuit sa propagation à travers le monde.

«Le Maroc a choisi de prendre les devants et a fermé son espace aérien afin de protéger ses citoyens de la propagation rapide de cette nouvelle souche du covid. Pourtant, les cas de contaminations ont considérablement grimpé, ce qui poussera les autorités à renforcer les contrôles», explique notre source.

Notons que le Maroc a décidé de prolonger la fermeture des frontières jusqu’au 31 janvier 2022. La décision a été prise dans le cadre des mesures pour endiguer le risque de propagation du coronavirus, du variant Omicron en particulier.

«Prolongement de la suspension de tous les vols de passagers de et vers le Maroc jusqu’au 31 janvier 2022», a annoncé l’Office national des aéroports sur sa page officielle.

Le 28 novembre dernier, le Comité interministériel de suivi du Covid avait annoncé la suspension de tous les vols directs de passagers en provenance et à destination du Royaume.

« En raison de la propagation rapide du nouveau variant du virus de la Covid-19 – Omicron (B.1.1.529), notamment en Europe et en Afrique, et afin de préserver les acquis réalisés par le Maroc dans la lutte contre la pandémie et protéger la santé des citoyens il a été décidé de suspendre tous les vols directs de passagers à destination du Royaume du Maroc», avait précisé le Comité dans un communiqué.

