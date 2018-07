Maroc: la question du burkini prend une tournure politique

Les habits que portent les Marocaines sur leurs lieux de travail et dans l’espace public interpellent les élus de la Nation! Nos honorables député(e)s veulent déterminer ce que la loi permet et ce qu’elle interdit en matière de tenues vestimentaires de la gent féminine du Royaume.

Entre défenseurs et détracteurs du voile, de la burqa, du bikini, du burkini et des habits modernes, la bataille a fait rage et a embrasé l’Hémicyle. Ceci, lors de la réunion de la Commission de justice, de législation et des droits de l’Homme, de la Chambre des députés, pour débattre de certaines dispositions du Code pénal.

Selon le quotidien Assabah, les parlementaires PJDistes sont pour la criminalisation de la discrimination physique et vestimentaire. Ils évoquent pour cela le déni dont souffrent les femmes voilées sur certains lieux de travail. Le parti de la Lampe pointe aussi le fait que les femmes voilées ne sont pas les bienvenues au sein de compagnies aériennes, à l’Administration pénitentiaire et de la réinsertion, comme elles sont persona grata en tant que présentatrices de journaux télévisés des chaînes nationales. Elles ne sont également vues du bon oeil dans certaines piscines dont l’accès leur est interdit pour qu’elles puissent s’y baigner dans leurs burkinis.

Autre son de cloche vestimentaire du côté du parti du Tracteur et de celui de la Rose, les PAMistes et les USFPistes évoquent une toute autre discrimination, écrit le journal. Celle qui affecte les femmes non voilées qui ne sont pas recrutées par certains établissement scolaires privés. De même que des élèves filles sont interdites d’école si elles ne portent pas un voile cachant leurs cheveux, alors que des enseignants d’éducation islamique leur imposent un accoutrement vestimentaire spécifique. De surcroît, malgré la mixité qui est celle de l’école marocaine, la séparation en rangées différentes des garçons et des filles de la même classe est imposée par certains enseignants et par la direction de l’établissement.

La guerre du bikini et du burkini aura-t-elle lieu cet été? C’est ce que semble prédire ce débat houleux et vain que l’Hémicyle a abrité!

Larbi Alaoui

