Maroc: la prière de l’Aid Al-Fitr sera-t-elle accomplie dans les mosquées ?

Grande nouvelle pour les Marocains. Privés de la prière de l’Aid Al-Fitr pendant deux années d’affilée, les fidèles pourront enfin se rendre aux moussalas et aux mosquées pour accomplir la prière.

La délégation des Habous et des affaires islamiques à Oujda-Angad a annoncé, en effet, que la prière de l’Aid Al-Fitr pour l’année 1443/2022 sera accomplie à partir de 8h dans les quatre Moussalas de la ville.

La délégation à Agadir a également annoncé que la prière de l’Aid Al-Fitr aura lieu à partir de 7h30.

Rappelons que Le ministère des Habous et des Affaires islamiques avait décidé, ces deux dernières années, de ne pas accomplir la prière de l’Aid Al-Fitr dans les Moussalas et les mosquées, en raison de l’affluence observée à cette occasion et des difficultés de garantir les conditions de distanciation.

H.M