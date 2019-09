Maroc: la pire rentrée scolaire pour les libraires!

Le département de Said Amzazi a beau rassurer sur la disponibilité des manuels scolaires dans les prochains jours, après la rentrée scolaire 2019-2020, la triste réalité est tout autre dans les librairies du Royaume.

Dans une déclaration à Le Site info, le président de l’Association marocaine des libraires pointe “la pire rentrée scolaire dans les annales des professionnels du livre”, au Maroc. Mohamed Berni ajoute que ces derniers sont à la première ligne pour faire face aux doléances et à la colère des parents et tuteurs des apprenants.

Afin de pallier cette situation anormale, notre interlocuteur lance un appel à Said Amzazi, ministre de l’Education nationale, de faire en sorte que les manuels encore aux abonnés absents soient disponibles dans les plus brefs délais et ce, pour circonscrire toute nouvelle crise à ce sujet.

De son côté, le ministre de tutelle avait précédemment assuré que les 8 manuels manquants, parmi les 390 prévus à chaque rentrée scolaire, seraient disponible entre les 17 et 20 septembre courant. Amzazi avait d’ailleurs donné plusieurs précisions concernant les manuels scolaires vendredi dernier, dans le cadre de l’excellente émission de M’hamed Bhiri, “Inter Matin”, de Chaîne inter. Selon le ministre, 341 manuels étaient déjà sur les rayons des librairies, depuis juin dernier et 23 disponibles à partir du 3 courant.

Larbi Alaoui